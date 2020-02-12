В Паршиновке провели хоккейный турнир памяти Ивана Муравлева, местного спортсмена-энтузиаста, безвременно ушедшего из жизни.

В этот день на льду хоккейной площадки скрестили клюшки три дружины: «Чамлык» из Талицкого Чамлыка, паршиновский «Родник» и сборная села Большой Самовец из соседней Воронежской области.

Матчи решили провести в один круг.

В первом поединке хозяева льда померились силами с неоднократным победителем этих соревнований «Чамлыком». По ходу встречи паршиновцы даже вели со счетом 2:1, однако гости, получившие дельные тренерские наказы от своего руководителя Сергея Киньшина, сумели переломить ход игры. Забросив три шайбы подряд, талицкие хоккеисты в итоге праздновали победу 4:2.

Весьма упорным получилось противостояние паршиновцев и посланцев воронежской земли. Никто не хотел уступать. И все же в итоге «викторию» с минимальным счетом 3:2 праздновали воронежцы. Они-то и получили право поспорить за первое место с «Чамлыком». Право получили, но — не особо при этом поспорили. Так как в этот день талицкие ребята оказались на голову сильнее. Они легко забросили в ворота соперников семь шайб, в ответ получив только две. В составе «Чамлыка» трижды отличился Алексей Андреев.

На церемонии награждения кубок за первое место получил капитан команды Талицкого Чамлыка Евгений Чернухин. Лучшим игроком турнира признали его одноклубника Антона Нархова. Лучшим вратарем стал Александр Попов из сборной Большого Самовца.

Организацию турнира, который стал традиционным, взяли на себя Каверинский сельсовет и местный фермер Василий Стрельников.