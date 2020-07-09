В первом полугодии 2020 года резко увеличилось количество обращений к депутатам Липецкого облсовета

В первом полугодии 2020 года в региональный парламент поступило 882 обращения. Причем число обращений к депутатам резко увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года (339). Около трети из них (33 %) адресованы непосредственно председателю облсовета Павлу Путилину и его заместителям Василию Мурузову и Владимиру Загитову.

С середины марта в Липецком облсовете из-за ситуации с распространением коронавируса временно приостановлены личные приемы депутатами. Поэтому чаще всего жители обращались к парламентариям в письменном виде. За первое полугодие 2020 года поступило 786 таких обращений. Большинство из них (84%) поступило в региональный парламент по электронным сетям.

Наиболее злободневными остаются вопросы жилищно-коммунального хозяйства (26%). Жители сообщали о своих замечаниях в отношении работы управляющих компаний, комплексного благоустройства, правильности расчета размеров платы за ЖКХ. Также были вопросы о расчетном и фактическом потреблении тепловой энергии, мерах повышения энергоэффективности многоквартирных домов.

В первом полугодии 2020 года выросло количество обращений по социальной тематике (19%). В этой категории большинство вопросов связано с предоставлением дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям и малообеспеченным гражданам, доставкой волонтерами продуктовых наборов лицам, старше 65 лет без подтвержденного уровня достатка, выплатой детских пособий, дополнительных выплат медицинским работникам в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Обращения, связанные с жильем, напротив, сократились (11%). В основном это вопросы, связанные с улучшением жилищных условий, переселением из ветхого и аварийного жилья, регистрацией в Липецкой области.

Чаще всего в региональный парламент обращаются жители города Липецка, они составляют самый большой процент заявителей — 74%.

Подробная информация о количестве и характере обращений граждан, поступивших в адрес Липецкого областного Совета депутатов за первое полугодие 2020 года, размещена на сайте облсовета в рубрике «Работа с обращениями граждан».