В ПФР сообщили об изменениях в графике выплаты пенсий гражданам через кредитные учреждения

Многим вчера пришли счастливые СМС-ки о зачислении пенсии. Некоторые были удивлены. Не беспокойтесь. ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель.

В связи с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» Отделение ПФР по Липецкой области сообщает, что в график доставки пенсий и социальных выплат, производимых Пенсионным фондом, частично внесены изменения.

Тем пенсионерам, кто получает пенсии путем зачисления на их счета в кредитные организации 4 и 11 числа, пенсии за апрель будут выплачены досрочно, 27 марта 2020 г.

Выплаты к 75-летию Победы ветеранам Великой Отечественной воны (в размере 75 и 50 тысяч рублей), получающим пенсию в кредитных учреждениях 4 и 11 числа, также будут перечислены вместе с пенсией.

Пенсионеры, получающие пенсии через «Почту России», будут получать пенсии и социальные выплаты в прежнем режиме, по графику работы отделений «Почты России», начиная с 3 апреля.