В поселке Лев Толстой состоялся митинг в честь героев-земляков

Подвиг жителей Лев-Толстовского района во время Великой Отечественной войны увековечили в граните. Рядом со школой №42 имени Л.Н. Толстого, откуда в 1941 году ушли на фронт и не вернулись многие ее ученики, открылся обновленный мемориальный сквер. Еще 9 ноября 1969 года в честь погибших защитников Родины здесь установили памятник. В юбилейный 75-й год Великой Победы монумент восстановили и благоустроили рядом с ним территорию.

Изготовление мемориальной плиты проводилось на добровольные взносы выпускников 42-й школы, жителей поселка. Было собрано около 2,5 млн рублей. Памятник изготовлен из уральского гранита и является точной копией прежнего. Инициатором и организатором восстановления мемориала стал житель поселка Лев Толстой, выпускник школы №42 имени Л.Н. Толстого Анатолий Вуколов.

Реконструкцию мемориального сквера провели в рекордные сроки – всего за две недели в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». За счет средств областного бюджета строители демонтировали асфальтовое покрытие, вымостили территорию тротуарной плиткой, уложили готовый газон. Стоимость проделанных работ превысила 2 млн рублей. Окончательный облик реконструированному скверу придадут современная подсветка и голубые ели.