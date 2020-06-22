В прошедшие выходные липецкие автоинспекторы задержали на дорогах Липецкой области около сорока нетрезвых за рулем

В минувшие выходные дни сотрудники ГИБДД несли службу на дорогах региона. Особое внимание они уделили выявлению нетрезвых за рулем. Как известно – это одно из грубейших нарушений Правил дорожного движения, которое в случае автоаварии приводит к наиболее тяжелым последствиям.

Всего за три дня с прошедших пятницы по воскресенье дорожные полицейские задержали 36 водителей в состоянии опьянения, или отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, в том числе двое из них совершили правонарушение повторно, за что грозит уже не административная, а уголовная ответственность, сообщили редакции в УГИБДД УМВД России по Липецкой области.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет. Кроме того, законом установлено, что возврат водительских удостоверений всем водителям, лишенным права управления (в том числе и за управление транспортным средством в состоянии опьянения и отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения), будет осуществляться только после проверки знания ими Правил дорожного движения.

Так же в соответствии с законодательством водитель, управляя автомобилем в состоянии опьянения, будучи уже подвергнутым административному наказанию за управление автомобилем в нетрезвом виде, или отказ от медицинского освидетельствования, несет уголовную ответственность.

За подобное нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, либо обязательных работ на срок до четырехсот часов, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо лишения свободы на срок до двух лет.

Липецкая Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой незамедлительно сообщать о фактах управления транспортом в состоянии опьянения по телефонам 02 или 112. Тем самым можно спасти от несчастья ни в чем не повинных людей.