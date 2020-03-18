В районах Липецкой области прошли семинары по соблюдению антикоррупционных норм в деятельности органов местного самоуправления

Выездные семинары-совещания, главной темой которых стали обеспечение и соблюдение антикоррупционных норм в деятельности органов местного самоуправления, состоялись в районах Липецкой области. Их организовали и провели сотрудники управления по вопросам противодействия коррупции, контроля и проверки исполнения администрации региона. В семинарах приняли участие главы сельских поселений, муниципальные служащие и депутаты, работники кадровых служб, ответственных за профилактику коррупционных правонарушений.

В ходе совещаний рассматривались требования законодательства к соблюдению ограничений и запретов, связанных с прохождением муниципальной службы. Также говорилось о необходимости принятия мер по недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов. Особое внимание уделялось проблемам, возникающим при представлении должностными лицами муниципальных образований сведений о доходах в декларационную кампанию. Кроме того, подробно рассматривались вопросы профилактики нарушений и исключения случаев формального подхода при заполнении справок о доходах.

Выездные совещания в муниципалитетах показали, что в целом ситуация в регионе кардинально изменилась за последние годы в лучшую сторону, хотя, в этой сфере еще много проблем и нерешенных задач, отметили в управлении.

«В Липецкой области особое внимание уделяется организации антикоррупционной пропаганды, формированию в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, информационному обеспечению антикоррупционной политики», – подчеркивает руководитель исполнительной власти региона Игорь Артамонов.