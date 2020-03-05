В районах Липецкой области проводят семинары, направленные на профилактику коррупционных нарушений

Рабочие выездные семинары-совещания состоялись в администрациях Измалковского, Елецкого, Лебедянского, Данковского и Краснинского районов по актуальным вопросам применения норм антикоррупционного законодательства РФ. Еще одной важной темой на совещаниях стало представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019 год.

На семинарах присутствовали главы сельских поселений, муниципальные служащие и депутаты, а также работники кадровых служб, ответственные за профилактику коррупционных правонарушений.

В ходе работы слушателям напомнили о соблюдении ими ограничений и запретов, а также о необходимости исполнять обязанности по урегулированию возможных конфликтов интересов. Кроме того, обсуждались проблемы, возникающие при представлении должностными лицами муниципальных образований сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в декларационную кампанию. Отмечалось, что непредставление сведений о доходах в установленной срок влечет для муниципальных служащих увольнение с утратой доверия, а для депутатов – досрочное сложение полномочий.

Также обращалось внимание, что при приеме сведений о доходах вышеуказанных лиц необходимо проводить сравнительный анализа этих сведений за отчетный период с предшествующим. Эта работа позволяет обеспечить недопущение фактов неполного и недостоверного представления сведений о доходах. Именно такой подход позволит предотвратить явные нарушения законодательства о противодействии коррупции должностными лицами муниципальных образований. Подобные выездные совещания пройдут и в других районах.