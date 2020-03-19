В районной администрации провели совещание по противодействию распространению коронавируса

В районной администрации под председательством главы муниципалитета Сергея Москворецкого прошло рабочее совещание по противодействию распространению коронавируса на территории района.

Были рассмотрены вопросы введения кратковременного карантина в учреждениях культуры, обеспечения учебных заведений достаточным количеством дезинфицирующих средств, а также бесконтактных приборов измерения температуры тела.

Соответствующие службы получили задание взять под контроль состояние здоровья каждого прибывающего в район человека, особенно – из других регионов и зарубежья. Главы сельских поселений вместе с руководителями предприятий и организаций получили комплекты с наглядной агитацией, рассказывающие о том, как уберечься от вируса.

В социальных сетях, а также мессенджерах оперативно созданы тематические группы «Коронавирусу — нет!», где размещается самая оперативная информация по борьбе с Covid-19. В ходе заседания был выработан ряд практических мер, которые помогут бороться с опасным заболеванием.