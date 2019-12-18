В районной библиотеке провели литературный вечер, посвященный Владиславу Титову

В районной библиотеке прошел литературный вечер, посвященный писателю-земляку Владиславу Титову, которому в ноябре нынешнего года исполнилось бы 85 лет.

Участниками вечера стали учащиеся Добринской школы №2, в которой когда-то учился Владислав Титов. Вечер был насыщен воспоминаниями об этом легендарном человеке, который в 1960 году во время аварии на шахте спас товарищей от неминуемого взрыва, отключив трансформатор, находившийся под большим напряжением. Владислав Титов при этом лишился обеих рук. Но благодаря упорству и целеустремленности, а также поддержке его верной супруги Риты не сдался, а нашёл в себе силы жить и творить. Девизом его жизни стали слова Константина Симонова «Всем смертям назло».

Именно так называлась его первая автобиографическая повесть, которую он написал карандашом, зажатым в зубах. Мужество автора покорило сердца читателей. Титов одним из первых молодых литераторов шахтерского города Луганска стал членом Союза писателей СССР, а позднее был удостоен многих наград, в том числе и Государственной премии Украины.

Он оставил после себя заметный след в литературе и в жизни. И в Добринке, и в Луганске есть улицы, названные его именем. В последнем создан музей писателя. Память о Владиславе Титове передается из поколения в поколение.

На вечере были показаны фрагменты видеофильмов о Владиславе Титове, прозвучали песни о шахтерах, о любви.

Сергей ВЕРЗИЛИН.

Фото Ольги БАСОВОЙ.