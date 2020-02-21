В районной больнице подвели итоги минувшего года

17 февраля в ГУЗ «Добринская ЦРБ» состоялся медицинский совет по теме «Здравоохранение Добринской района. Итоги 2019 года».

В минувшем году на работу были приняты 7 врачей и 7 средних медицинских работника. В рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» был построен и сдан в эксплуатацию ФАП в с. Ольховка, приобретён передвижной мобильный комплекс, детское отделение поликлиники вступило в программу бережливого производства. При поддержке главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова был приобретён колоноскоп. Также материально-техническая база учреждения пополнилась стерилизационным оборудованием, аппаратом суточного мониторирования ЭКГ.

Главный врач районной больницы Лилия Самошина отметила, что основными задачами больницы в 2020 году являются здоровьесбережение и снижение смертности населения района, увеличение охвата и повышение качества профилактических медицинских осмотров, привлечение новых кадров и предотвращение оттока имеющихся, улучшение материально-технической базы».

В работе совета принимала участие начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления здравоохранения Липецкой области С.В. Коротеева.