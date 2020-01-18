В районном ОМВД подвели итоги работы за минувший год

В ОМВД России по Добринскому району подвели итоги работы за 2019 год. На расширенном совещании рассмотрели вопросы соблюдения законности, служебной и учетно-регистрационной дисциплины, подростковой преступности, противодействия террористическим угрозам, проявлениям экстремизма, распространению наркотиков.

В заседании приняли участие глава Добринского муниципального района С.П. Москворецкий, начальник ОМВД России по Добринскому району, полковник полиции С.В. Наклескин и председатель районного комитета координации деятельности по противодействию терроризму, мобилизационной подготовке и делам ГО и ЧС А.Н. Сергеев.

Итоговое совещание началось необычно. Начальник ОМВД С. В. Наклескин вручил добринским полицейским почетные грамоты. В числе награжденных – участковые уполномоченные полиции Андрей Ларин и Роман Хованцев.

Как отмечали докладчики, криминальная ситуация в районе по итогам 2019 года характеризуется снижением общего массива зарегистрированных преступлений, с 368 до 341. Раскрываемость преступных посягательств в истекшем году сохранилась практически на уровне предыдущего года. На территории района отмечено сокращение количества зарегистрированных убийств, с 2 до 1, существенно сократилось число квартирных краж, с 9 до 6. Вообще не зарегистрировано разбоев. Общее количество краж, по сравнению с уровнем предыдущего года, сократилось на 18,9%, краж из автомобилей — на 20%, хищений металлов — на 64%.

Наблюдается сокращение преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 85 до 63, меньше стало и уличной преступности. Активно ведется борьба с распространением наркотиков. За год было выявлено подобных 12 преступлений. Тем не менее, на уровне области наши стражи порядка немного отстают от лидеров. В связи с чем полковник Наклескин поставил перед своими подчиненными конкретную задачу: в течение года вывести отдел в число передовых.

— Сил и средств для этого у нас достаточно, — отметил он.

В ходе своего выступления глава муниципалитета Сергей Москворецкий призвал сотрудников полиции следовать букве закона, проявлять инициативу и смекалку, о помнить о том, что им доверено оберегать покой жителей хлебного края.