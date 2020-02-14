В региональный парламент внесли законопроект о запрете продажи детям аналогов снюсов

В Липецкой области предлагают запретить продажу детям аналогов снюсов. Соответствующий законопроект в качестве законодательной инициативы в региональный парламент внес его спикер Павел Путилин. Этим документом предлагается запретить продажу бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина несовершеннолетним, сообщает пресс-служба облсовета.

12 февраля законопроект рассмотрела комиссия Липецкого областного Совета депутатов. Перед этим он прошел оценку регулирующего воздействия. В ней отмечено, что все процедуры соблюдены, инициатива одобрена и поддержана.

Законопроект «О некоторых вопросах потребления и запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотинсодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них, а также иной аналогичной по своему воздействию продукции на территории Липецкой области» разработан для защиты и охраны здоровья детей и подростков. В документе закрепляются такие понятия как «бестабачная никтотиносодержащая продукция», «электронная система доставки никотина», «жидкость для электронных систем доставки никотина». Также запрещается вовлечение детей и подростков в потребление такой продукции.

— Бестабачная никотиносодержащая продукция по своему воздействию на организм аналогична снюсам, которые запрещены на федеральном уровне уже несколько лет. Но федеральный закон не предусматривает запрет потребления разного рода смесей, конфет, пастилок, которые не содержат табак, но содержат никотин. И с каждым днем появляется новые виды и наименования такой продукции. Поэтому был разработан региональный законопроект, который, в первую очередь, направлен на защиту здоровья наших детей, — отметил автор законопроекта, председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Законопроект вызвал бурное обсуждение на комиссии. У специалистов управления минюста и прокуратуры возникли вопросы, какая именно продукция будет запрещена. Аналогов снюсам сегодня много и сложно обобщить эту категорию товаров.

Соглашаясь с актуальностью проблемы и отсутствием ее решения на федеральном уровне, члены комиссии в целом поддержали законопроект, поручив согласительной комиссии, которая соберется в ближайшие дни по инициативе спикера облсовета, урегулировать спорные моменты.

В тоже время облсовет направит свои предложения по федеральному закону, который внесен в Государственную Думу и поступил на рассмотрение в регионы. По мнению липецких парламентариев, в нем необходимо уточнить наименование и предмет регулирования закона, ввести понятие никотиносодержащих смесей. Кроме этого, предлагается прописать положение об ответственности за нарушение запрета на торговлю такой продукцией. Параллельно с этим депутаты поддержали предложение начальника УВД по Липецкой области о внесении изменений в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», что позволит бороться с распространением в Интернете информации о способах и методах употребления насвая, снюса, любых сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин или его производные.