В регионе

В регионе продолжается фотоконкурс «Спорт в нашей жизни!»

4 часа назад
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Очередная номинация фотоконкурса «Спорт в нашей жизни!» стартовала сегодня в Липецкой области. Она называется «Нескучные выходные». К ней относятся совместные семейные фотографии занятий физической культурой и спортом, а также демонстрирующие приверженность здоровому образу жизни.

Конкурсные снимки нужно загрузить в альбом на официальной странице управления физической культуры и спорта Липецкой области в соцсети ВКонтакте. От одного автора принимается только одна фотография. Сроки размещения фото – до 12 июля включительно. С общими требованиями к работам можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова.

«Спорт и массовая физическая культура определяют становление молодого поколения и формируют здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области жители любого возраста могут выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

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