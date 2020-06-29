В регионе продолжается фотоконкурс «Спорт в нашей жизни!»

Очередная номинация фотоконкурса «Спорт в нашей жизни!» стартовала сегодня в Липецкой области. Она называется «Нескучные выходные». К ней относятся совместные семейные фотографии занятий физической культурой и спортом, а также демонстрирующие приверженность здоровому образу жизни.

Конкурсные снимки нужно загрузить в альбом на официальной странице управления физической культуры и спорта Липецкой области в соцсети ВКонтакте. От одного автора принимается только одна фотография. Сроки размещения фото – до 12 июля включительно. С общими требованиями к работам можно ознакомиться в положении, размещенном на сайте управления физической культуры и спорта Липецкой области.

Пристальное внимание вопросам пропаганды здорового образа жизни, обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова.