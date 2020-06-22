В регионе пройдет онлайн-фестиваль русского народного песенного творчества «Степановское лето»

Широкомасштабный всероссийский открытый онлайн-фестиваль русского народного песенного творчества «Степановское лето» имени основателя Усманского народного хора русской песни заслуженного работника культуры РСФСР А.А. Степанова» проходит при поддержке управления культуры и туризма Липецкой области и администрации Усманского района.

Для того, чтобы принять участие в фестивале, необходимо заполнить форму здесь. Материалы предоставляются не позднее 16 августа. Заявить о себе могут профессиональные и самодеятельные коллективы в номинациях народный хор, ансамбль народной песни, детский ансамбль русской песни, солист, шоу-группа с репертуаром, преимущественно состоящим из русских народных песен. Продолжительность конкурсной программы для всех номинаций не должна превышать 10 минут. Использование плюсовых фонограмм в конкурсных программах коллективов и номинантов запрещается.

Трансляция финального гала-концерта состоится 30 августа в официальной группе проекта ВКонтакте. Программа фестиваля также включает онлайн-выставки, показы, концерты и мастер-классы.