В регионе разрабатывается закон о запрете продажи никотинсодержащей продукции несовершеннолетним

Комплекс мер по масштабному противодействию распространению и продаже никотиносодержащей продукции несовершеннолетним обсуждался на совещании, состоявшемся в администрации Липецкой области. Заседание с участием представителей профильных управлений и ведомств провел заместитель главы региона Анатолий Якутин.

Речь идет о нетабачных никотиновых изделиях. Высокая концентрация никотина в них становится причиной быстрого привыкания и практически мгновенного формирования зависимости.

«Находящиеся в свободном доступе для школьников никотинсодержащие смеси губительны как для детей, так и для взрослых. Кроме активной работы органов власти всех уровней, необходимо массовое участие жителей региона и общественных организаций в борьбе с этим злом», – сказал в ходе заседания Анатолий Якутин.

Как доложил на совещании руководитель регионального управления Роспотребнадзора Владимир Бондарев, специально созданные рабочие бригады во время новогодних каникул проверили 1257 различных торговых точек и предприятий общественного питания, реализующих никотинсодержащую продукцию. Конфисковано 303 партии таких изделий, составлено 35 протоколов об административном правонарушении, 22 материала направлены в суд. В сети интернет ведется мониторинг для выявления сайтов, распространяющих эту продукцию, и их блокировки в соответствии с законодательством РФ.

В управлении Роспотребнадзора открыта «горячая линия» по незаконной продаже никотинсодержащих смесей 8(4742) 27-25-98, 30-88-49, 30-88-58, 30-88-37. Сообщить об этом жители региона могут и по телефону Единой диспетчерской службы Липецкой области 8-800-450-48-48.

Представители управления образования и науки Липецкой области во всех школах региона организовали широкое информирование педагогов, учеников и их родителей об опасных последствиях употребления никотинсодержащих изделий.

Также на совещании обсуждался запрет на продажу этой продукции несовершеннолетним на законодательном уровне. В декабре 2019 года законопроекты, запрещающие продажу несовершеннолетним на территории Липецкой области бестабачной никотиносодержащей продукции и электронных систем доставки никотина, так называемых вейпов, в качестве законодательной инициативы внес председатель областного Совета депутатов Павел Путилин.

«Нужно оградить наших детей от негативного воздействия вредных веществ. Ведь производители постоянно увеличивают их ассортимент, делая все более привлекательными для подростков», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Разрабатываемый в регионе закон станет еще одним решительным шагом областных властей в работе по оздоровлению населения. В Липецкой области уже были приняты решения по ограничению продажи алкоголя в вечернее время, запрету свободной продажи кодеинсодержащих препаратов.