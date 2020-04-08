В регионе

В регионе снято временное ограничение на работу организаций в сфере услуг

2 часа назад
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В Липецкой области снимается временное ограничение на работу химчисток, специализированных магазинов оптики, нотариальных и адвокатских контор. Разрешается работа специализированных объектов розничной торговли по продаже газет и журналов. Разрешается оказание стоматологических услуг. Разрешается оказание парикмахерских услуг.

При оказании парикмахерских услуг персонал должен быть обеспечен масками, перчатками, кожными антисептиками. Работа возможна только по предварительной записи. Одновременно в зале можно обслуживать не более трёх человек с расстоянием между креслами — два метра. Каждые два часа необходимо проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств.

Соответствующие изменения внесены в постановление администрации Липецкой области от 26 марта 2020 года № 159 «О дополнительных мерах по защите населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-пСоѴ) в Липецкой области».

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