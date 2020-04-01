В регионе введен особый режим в общественном транспорте и такси

С 1 апреля в общественном транспорте и такси действует особый режим. Решение принято в соответствии с протоколом штаба главы администрации Липецкой области по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и предписанием Роспотребнадзора.

Особый режим предусматривает, что с 1 апреля водителей не будут выпускать в рейс без медицинской маски и перчаток. Работодатели сотрудников, которые вынуждены трудиться, должны обеспечить их средствами индивидуальной защиты. На подготовку им дается три дня. С 4 апреля в салоны автобусов и трамваев перестанут допускать и пассажиров без медицинских масок. За соблюдением требований будет следить штат контролёров.

Управление дорог и транспорта Липецкой области предписало руководителям транспортных предприятий, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и багажа, обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами, необходимыми для соблюдения режима инфекционной безопасности.

Дезинфекция поверхностей в салонах должна производиться строго по утверждённому графику. Кроме того, ежедневно по окончании работы транспортные средства должны быть помыты с использованием дезинфицирующих средств.

Особый режим — ещё одна мера профилактики распространения коронавирусной инфекции. Главная цель — защитить граждан, вынужденных работать в период введённого из-за пандемии режима всеобщей самоизоляции.