В регионе

В регионе зарегистрирована тринадцатая смерть пациента с подтвержденным COVID-19

4 часа назад
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В регионе зарегистрирована тринадцатая смерть пациента с подтвержденным COVID-19. Скончалась 27 – летняя женщина, проживавшая в Липецке.

У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Пациентка получала терапию в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Лечение осложнялось наличием у женщины тяжелой сопутствующей  патологии. В связи с чем внебольничная пневмония имела тяжелое течение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей.

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