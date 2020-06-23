В регионе зарегистрирована тринадцатая смерть пациента с подтвержденным COVID-19. Скончалась 27 – летняя женщина, проживавшая в Липецке.

У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.

Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больной. Пациентка получала терапию в полном объёме в соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России.

Лечение осложнялось наличием у женщины тяжелой сопутствующей патологии. В связи с чем внебольничная пневмония имела тяжелое течение. На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть.

Администрация Липецкой области выражает соболезнования родным и близким умершей.