В регионе завершился весенний лесокультурный сезон

Работы по искусственному лесовосстановлению, проводимые в том числе и в Липецкой области в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», в связи с установившейся теплой и солнечной погодой начались в этом году раньше обычного.

В пяти регионах страны весенний лесокультурный сезон уже завершился. В середине апреля Липецкая, Ростовская, Тамбовская, Белгородская и Астраханская области выполнили запланированный объем посадок.

Сохранению и воспроизводству лесов региональные власти уделяют большое внимание. Поставлена задача увеличения лесистости территории как необходимой составляющей улучшения экологии.

«Результат этой работы окажет огромное влияние на состояние атмосферного воздуха и почв, позитивно скажется на здоровье населения», – уверен глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Как сообщили в управлении лесного хозяйства региона, искусственное лесовосстановление в Липецкой области проведено на площади более чем 280 гектаров. Центральный и Южный федеральные округа в связи с климатическими условиями традиционно первыми открывают лесокультурный сезон. В настоящее время здесь провели работы по восстановлению лесов на 8 тыс гектаров. К завершению сезона посадок этот показатель увеличится десятикратно.

В 40 регионах страны работы по искусственному лесовосстановлению продолжаются. В нынешнем году в рамках федерального проекта в России запланированы лесовосстановительные работы на площади 1,1 млн гектаров. По состоянию на середину апреля они проведены на 9,5 тыс гектаров, из них 9,2 тыс гектаров приходится на искусственное лесовосстановление. Это почти на 55% больше, чем за аналогичный период 2019-го.

В управлении лесного хозяйства региона добавили, что федеральный проект «Сохранение лесов» направлен на обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Этому должно способствовать увеличение площади лесовосстановления до 1,5 млн гектаров в год.