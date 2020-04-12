В рыбхозе будут кормить рыбу по-новому

Работники филиала «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» в этом сезоне по-новому организовали процесс приготовления кормов для прудовой рыбы. Теперь в одном из складских помещений производятся три вида питательных гранул из нескольких видов зернофуража. Это стало возможным благодаря приобретению гранулятора (устройства, в котором происходит прессование подготовленной в смесителе кормовой массы). Параметры агрегата влияют на плотность, а также на сохранение питательной ценности в каждой грануле.

— Гранулированные корма являются перспективным продуктом из-за их высокой пищевой ценности, — уверен директор предприятия Владимир Татаринцев, — ведь в каждой грануле сосредоточен полный набор веществ, необходимых рыбной молоди. Рыба на откорме поедает гранулу целиком, а не выбирает только наиболее вкусные компоненты, в итоге корм отлично усваивается организмом рыбы.

Применение в работе такого «ноу-хау» позволит местным рыбоводам к началу осени получить солидную весовую прибавку карпов, белых амуров и толстолобиков, когда начнется очередная путина.