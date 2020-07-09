В рыбхозе ведут подготовку к очередной путине. Массовый отлов рыбы планируется в начале осени

Рыбоводы филиала «Добринский» ЗАО СХП «Липецкрыбхоз» ведут подготовку к очередной путине. Работники предприятия готовятся реализовывать потребителям прудовых карпов, белых амуров и толстолобиков.

Массовый отлов свежей рыбы здесь планируется в начале осени. К этому времени серебристый товар должен нагулять приличный вес. Мальки карпа, толстолобика и белого амура, выпущенные в пруд ранней весной, «подойдут» к началу путины с отличными показателями. С раннего утра на пруд в Талицком Чамлыке ежедневно будут съезжаться машины частных предпринимателей, чтобы загрузить живой товар и доставить его на рынок. Недостатка в купцах не бывает: слава про отличное качество добринской рыбы идет далеко за пределами района и области.

— В эти дни мы стараемся обеспечить хорошую сохранность набирающего вес малька, — говорит директор филиала «Добринский» Владимир Татаринцев, — а вместе с этим и отличный «выход» рыбы, до восьмидесяти семи процентов, тем самым значительно превысив базовый показатель. Стали применять в кормлении полнорационные комбикорма, что позволяет нам получать неплохие среднесуточные привесы. Меню для рыбы готовим на месте.

Недавно рыбхоз приобрел в собственность гранулятор. Это устройство, в котором происходит прессование подготовленной в смесителе кормовой массы. Гранулированные корма — перспективный продукт для рыбоводства из-за их высокой пищевой ценности. В каждой грануле сосредоточен полный набор веществ, необходимых рыбе. Агрегат установлен в складе для фуража. Ячмень, пшеница, кукурузная и подсолнечниковая некондиция, измельченные и смешанные, выходят из гранулятора в форме маленьких продолговатых цилиндров. На изготовлении гранул трудятся рыбоводы, свободные от рабочей смены.

Третий год прудовую рыбу с осени до весны реализуют три торговые точки на колесах. Еще одна точка от рыбхоза — стационарный киоск — установлен в Добринке.

По словам директора рыбхоза, жители Добринского района смогут купить свежую рыбу и к новогоднему, и к рождественскому столу. А затем путина завершится. Прежде, чем начать очередное зарыбление, рыбоводам необходимо провести целый ряд подготовительных мероприятий: осмотр и ремонт технологического оборудования, чистку каналов.