В селах Добринского района отремонтируют памятники воинам-землякам

В районном отделе архитектуры и строительства сообщили, что ими готовится сметная документация на ремонт ряда памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны и бюстов Героев Советского Союза.

Так, в селе Талицкий Чамлык планируется обновить мемориальную группу около местного Дома культуры и памятник уроженцу здешних мест, Герою Советского Союза С. К. Нестерову, который установлен на территории средней школы.

В селах Дубовое и Пушкино, а также на станции Хворостянка «вторую жизнь» к 75-летию Великой Победы должны получить монументы Скорби.

В поселке Петровский, помимо памятника героям войны, к реставрации будут готовить бюст Героя Советского Союза, «молодогвардейца» Олега Кошевого.

На фото: в 2019 году отреставрированный памятник погибшим воинам-землякам открыли в Мазейке. Прежний простоял в селе более 40 лет и стал разрушаться.