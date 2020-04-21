В селах Липецкой области устанавливают мемориальные комплексы в честь 75-летия Победы

Строительство четырех мемориальных комплексов в честь 75-летия Победы завершается в Липецкой области. Их открытие запланировано к знаменательной дате.

Стелы, увенчанные орденом «Победа», установлены в селах Волово и Стрелец Долгоруковского района, носящих звание «Населенный пункт воинской доблести», а также на рубежах воинской доблести «Высота Огурец» и «Тербунский рубеж».

Как сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, сейчас ведется обкладка гранитной плиткой, огрунтовка тумб, а также создаются технические условия по присоединению к инженерным сетям.

Почетные звания Липецкой области «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести» утвердили депутаты облсовета в 2015 году. Звания присваиваются селам и деревням, а также определенным участкам местности, по которым проходила линия обороны и где защитники Отечества проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Названия поселений и участков местности, удостоенных почетного звания, также заносятся в книгу «Воинская доблесть Липецкой области».