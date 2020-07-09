В селе Кузьминские Отвержки появилась новая спортплощадка

Юные жители села Кузьминские Отвержки облюбовали новую спортивную площадку, сообщил в своем instagram глава Липецкого района Давид Тодуа. Ее построили по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

На возведение площадки израсходовано 1,52 млн рублей, в том числе 720 тысяч из федерального и областного бюджетов. Кроме того, 720 тысяч рублей вложил Кузьмино-Отвержский сельсовет, еще 80 тысяч добавили из внебюджетных источников.

Рядом со спортивным объектом благоустраивают сквер с открытой эстрадой. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». Первый этап строительства уже завершен, на эти цели направили более 3 млн рублей, из них 2,4 млн выделил областной бюджет, 620 тысяч – Кузьмино-Отвержский сельсовет.