В селе Ламское Становлянского района открыли детский сад после капремонта

Открытие детского сада «Светлячок» после капитального ремонта состоялось сегодня в селе Ламское Становлянского района. Как сообщили в управлении строительства и архитектуры Липецкой области, масштабная работа по обновлению здания проводилась с середины мая 2019 года.

Были заменены инженерные коммуникации, кровля, полы. Кроме того, выполнена яркая внутренняя отделка помещений. Средства на капремонт выделялись из областного и местного бюджетов. Две группы в обновленном детском саду будут посещать 29 воспитанников.

Строительство и капитальный ремонт яслей, детских садов и школ в регионе под личным контролем держит глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

«Замечательно, что в селах Липецкой области ремонтируются уже существующие и строятся новые дошкольные учреждения. Это не первый и не последний современный детский сад в регионе. Сельские территории должны развиваться. Будем создавать для этого необходимые условия», – отмечает Игорь Артамонов.