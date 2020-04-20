В службе занятости населения области числятся 9700 вакантных мест

Около 9700 вакансий предлагает служба занятости региона жителям Липецкой области. Большинство из них открыты, так как относятся к предприятиям и организациям, которым разрешена деятельность в соответствии с Постановлением администрации Липецкой области.

Региональное управление труда и занятости обращает внимание ищущих работу, что все центры занятости населения приступили к оказанию государственных услуг в электронном виде в дистанционном формате. Получить их можно через личный кабинет информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России», портал Госуслуг, «Интерактивный портал службы занятости населения Липецкой области». Инструкция по регистрации на «Интерактивном портале службы занятости Липецкой области» расположена на сайте управления труда и занятости Липецкой области.

Всего в службу занятости Липецкой области с начала года обратились около 14 тысяч человек, из которых 9700 получили работу. Из обратившихся с начала апреля 2020 года в период введения ограничений за оказанием госуслуг различного вида дистанционно подано 6100 заявлений. Наибольшее количество обратившихся в Липецке (2739 человек) в Липецком районе (1248), Ельце (484) и Грязинском районе (405).

В управлении труда и занятости Липецкой области отмечают, что рост численности граждан, обратившихся в службу занятости в течение апреля обусловлен прежде всего тем, что стали обращаться те, кто работал без оформления трудовых отношений или длительное время не работал, но с учетом увеличения размеров пособия хотел бы претендовать на его получение, а также те, кто потерял работу в связи с ограничительными мерами.

Сейчас в службе занятости населения области числится 9700 вакантных мест. Ознакомиться с вакансиями может не только тот, кто обратился в службу занятости, но и кто самостоятельно занимается поиском работы на «Интерактивном портале службы занятости населения Липецкой области» и портале «Работа в России».

Спросом на рынке труда области пользуются специалисты высшего уровня квалификации (1800 человек), специалисты среднего уровня квалификации (800 человек), квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства (400 человек), квалифицированные рабочие промышленности, строительства, транспорта и рабочие родственных занятий (1900 человек), операторы производственных установок и машин, сборщики и водители (1800 человек).

Наиболее высокооплачиваемыми из предлагаемых являются профессии врача различных направлений с заработной платой до 80 тысяч рублей, агронома, водителя автомобиля, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства – до 60 тысяч рублей, администратора, программиста – до 50 тысяч рублей.

В управлении труда и занятости региона добавили, что уровень регистрируемой безработицы в Липецкой области составляет 0,4%. Это отношение численности безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, к численности экономически активного населения. В Липецке этот показатель не превышает 0,3%, в Ельце – 0,8%, в Грязинском районе – 0,2%.