В Социальный кодекс Липецкой области внесены изменения

Социальный кодекс Липецкой области дополнен новыми мерами поддержки, которые были одобрены региональным парламентом и вступили в силу с января 2020 года. В специальном разделе на сайте Липецкого областного Совета депутатов представлен полный перечень региональных мер соцподдержки с указанием ответственных организаций и их контактов.

— Наш проект «Социальный кодекс» направлен в первую очередь на информирование жителей Липецкой области о той помощи, которую они могут получить, — отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. — С этого года вступили в силу немало важных изменений. И разрабатываются новые виды помощи в связи с Посланием Президента. Сейчас очень важно провести разъяснительную работу среди наших жителей. Для этого уже со следующей недели депутаты областного Совета, а также наши коллеги в районах и сельских поселениях начнут проводить тематические приемы граждан. Мы будем приглашать на эти встречи представителей социальной защиты, здравоохранения, чтобы снять как можно больше вопросов сразу же на местах. В то же время, мы получим обратную связь, как на практике реализуется социальный кодекс, какие направления надо усилить.

С этого года изменились суммы и условия получения социального контракта: малоимущие семьи, проживающие на территории Липецкой области, могут получить 250 тысяч рублей на предпринимательскую деятельность, 30 тысяч рублей — на профессиональное обучение. Социальный контракт может быть заключен на время поиска работы, прохождения профессионального переобучения или преодоление трудной жизненной ситуации. В этих случаях гражданин имеет право на получение пособия в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения.

В зависимости от возраста детей и состава семьи дифференцировано пособие на ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума.

Также с этого года для детей, воспитывающихся в малоимущих семьях и нуждающихся в оказании протезно-ортопедической помощи, расширен перечень средств, предоставляемых за счет средств областного бюджета.

Кроме того, для инвалидов и детей-инвалидов, имеющих проблемы со слухом, с 1 января компенсируют расходы, связанные с приобретением FM-систем для кохлеарного импланта, а также его последующие ремонты и замену запчастей.

Со всеми мерами социальной поддержки, установленными законодательством Липецкой области, можно ознакомиться в рубрике «Социальный кодекс» на официальном сайте облсовета.