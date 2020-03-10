В Среднематренском и Новочеркутинском сельсоветах прошли очередные сходы

Перед началом схода в Павловском Доме культуры вручили юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне» труженице тыла Нине Егоровне Глотовой.

А затем презентовали проект «Социальное дерево» (фотоотчет найдете по ссылке).

В своем докладе глава сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Иван Команов напомнил присутствующим, что было сделано в 2019 году и поделился планами на 2020 год. В течении года были решены следующие задачи: установлена новая детская площадка в с. Павловка, заменен газовый котел в административном здании с. Александровка, отсыпана дорога в д. Георгиевка, проведен текущий ремонт детских игровых площадок, ликвидирована несанкционированная свалка в Новочеркутино. Была продолжена работа по модернизации системы уличного освещения, дополнительно приобретено и установлено 12 светильников, заменено 93 лампочек и 10 реле для автоматического включения ламп в вечернее время и отключения их утром.

На 2020-й год в поселении запланировано отсыпать щебнем улицу Заозерная в с. Александровка и улицу Школьная в с. Павловка, провести ямочный ремонт асфальтированных улиц в Новочеркутино и Павловке. Установить энергосберегающие светильники (с. Новочеркутино, ул. Самарская, с. Павловка, ул. Кочетовская, Евлановская). Отсыпать дорогу до кладбища в поселке имени Ильича, очистить водонапорную башню в д. Евлановка.

Глава сельского поселения Среднематренский сельсовет Нина Гущина в своем докладе грамотно оперировала цифрами. Сделано немало, предстоит еще больше. В прошедшем году отремонтировали дороги по улицам Набережной и Садовой села Средняя Матренка, построили тротуар по ул. Центральной. В рамках программы «Энергоэффективность и развитие энергетики в Липецкой области» заменили и дополнительно установили 135 светодиодных светильников. Изготовлены адресные таблички на дома, приобретены вазоны и лавочки, скульптура «Русская Красавица», при помощи ООО «Добрыня» построили детскую игровую площадку. За счет ООО «Добрыня» возрождается барское имение Павлова, на этом месте выкорчевали старые аварийные деревья, оборудовали зону отдыха, завезли песок, сделали трёхъярусную клумбу, установили качели, площадку для барбекю, мангальную зону на 60 посадочных мест. Приобретены и установлены в местах отдыха жителей трибуна с навесом, беседки, грибок на пляже, ротонда у ДК, беседки в парке. Реконструирован отдельный пожарный пост № 6, установлены 3-х ярусный сухой фонтан «Голуби», видеокамера с видеорегистратором, перильное ограждение на улице Мира вдоль главной региональной дороги, ограждение на новом кладбище, а также по всему периметру часовни в честь великомученика Димитрия Солунского, налажена работа по сбору мусора.