В Становлянском районе открыли памятник Лермонтову

Памятник Михаилу Лермонтову открыт в деревне Лукьяновка Становлянского района. Событие приурочено к отмечавшемуся в прошедшем году 205-летию со дня рождения великого поэта и писателя.

Скульптурный образ поэта и писателя установлен на двухметровом постаменте, автор памятника — липецкий скульптор, член Союза художников России Геннадий Кривопусков. На церемонии открытия монумента поэта вспоминали стихами и романсами.

Место для памятника выбрано не случайно. В трех километрах от Лукьяновки в селе Кропотово находилось имение отца поэта — Юрия Петровича Лермонтова. Михаил Юрьевич часто приезжал сюда и вспоминал эти края в своих произведениях. Рядом с памятником заложен новый сквер Михаила Лермонтова, его благоустройство продолжится в 2020 году.