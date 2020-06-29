В Студеновском карьере появилась тропа здоровья

Тропа здоровья «Студеновский маршрут» открылась в Студеновском карьере Липецка. В прошлом году активисты липецкого велосообщества «Маунтинбайк в Липецке» стали победителями всероссийского конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России». Они изготовили и установили на территории карьера щиты с информацией об истории, растениях и животных Студеновского карьера. На них есть специальные QR-коды, считав которые с помощью смартфона, можно самостоятельно прослушать лекции о возникновении карьера, его разработке, и о растениях и животных, которые появились здесь после завершения его работы.

Например, можно узнать, что первое упоминание о студеновских каменоломнях появилось в петровские времена, они обеспечивали флюсовым известняком Липские железоделательные заводы. С тех пор и до 1982 года в Студеновском карьере осуществлялась добыча известняка, а после карьер закрыли. Постепенно он превратился в природный уголок, где обитает множество разнообразных зверей и птиц и растений.

«К сожалению, много десятков лет карьер заваливался мусором. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы очистить эту территорию от мусора, и превратить ее в парк для занятий спортом и туристических прогулок Мы открыли тропу здоровья в рамках ежегодной встречи друзей «ВелоЛампа», и уже провели первую экскурсию», — рассказывает инициатор идеи Татьяна Анучина.

Шефство над территорией Студеновского карьера велосипедисты взяли в 2015 году, за пять лет им удалось вывезти с его территории более 800 кубических метров мусора, сегодня здесь успешно проходят тренировки и соревнования по «кросс-кантри» — езде на горном велосипеде по пересеченной местности.

Добровольческое движение, по мнению главы администрации Липецкой области Игоря Артамонова, должно стать эффективной платформой общественно-государственного партнерства и взаимодействия институтов гражданского общества с органами власти при решении конкретных социальных задач.