В субботу в Добринке ограничат продажу алкоголя

Администрация Добринского муниципального района в соответствии с пунктом 4 статьи 5 Закона Липецкой области от 29.12.2012 г. № 118–ОЗ «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» уведомляет о проведении публичного мероприятия «Праздничные гуляния «Широкая масленица» 29 февраля 2020 г., с 10.00 до 14.00 час. Место проведения мероприятия — центральная площадь п. Добринка.

В связи с этим не допускается розничная продажа алкогольной продукции за 2 часа до заявленного времени начала публичного мероприятия, во время его проведения и в течение 2 часов после заявленного времени окончания публичного мероприятия, говорится в сообщении комитета экономики и инвестиционной деятельности.