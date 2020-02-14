В субботу в Добринке пройдет акция «День здорового сердца»

ГУЗ «Добринская ЦРБ» приглашает всех желающих принять участие в акции «День здорового сердца», которая будет проходить 15 февраля, с 9 до 12 часов, в поликлинике № 1.
Участники акции смогут:
- определить уровень глюкозы и холестерина в крови;
- пройти ЭКГ;
- получить консультацию врача-кардиолога;
- пройти УЗИ сердца по направлению кардиолога;
- пройти флюорографию;
- пройти маммографию.
В случае выявления заболеваний будет назначено дополнительное обследование и соответствующее лечение.
Справки по телефонам: 2-12-56, 2-17-31.
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