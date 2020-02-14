В субботу в Добринке пройдет акция «День здорового сердца»

ГУЗ «Добринская ЦРБ» приглашает всех желающих принять участие в акции «День здорового сердца», которая будет проходить 15 февраля, с 9 до 12 часов, в поликлинике № 1.

Участники акции смогут:

определить уровень глюкозы и холестерина в крови;

пройти ЭКГ;

получить консультацию врача-кардиолога;

пройти УЗИ сердца по направлению кардиолога;

пройти флюорографию;

пройти маммографию.

В случае выявления заболеваний будет назначено дополнительное обследование и соответствующее лечение.

Справки по телефонам: 2-12-56, 2-17-31.