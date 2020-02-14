Общество

В субботу в Добринке пройдет акция «День здорового сердца»

3 часа назад
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ГУЗ «Добринская ЦРБ» приглашает всех желающих принять участие в акции «День здорового сердца», которая будет проходить 15 февраля, с 9 до 12 часов, в поликлинике № 1.

Участники акции смогут:

  • определить уровень глюкозы и холестерина в крови;
  • пройти ЭКГ;
  • получить консультацию врача-кардиолога;
  • пройти УЗИ сердца по направлению кардиолога;
  • пройти флюорографию;
  • пройти маммографию.

В случае выявления заболеваний будет назначено дополнительное обследование и соответствующее лечение.

Справки по телефонам: 2-12-56, 2-17-31.

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