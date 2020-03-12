В Тербунах начинают строительство нового корпуса школы

Строительство нового корпуса школы в районном центре Тербуны начинается на этой неделе в рамках программы «Современный облик сельских территорий». Как сообщили в управлении сельского хозяйства Липецкой области, с 1 января 2020 года вступила в действие государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий». Она рассчитана до 2025 года и направлена на стимулирование людей жить и работать в сельской местности.

В ее составе реализуется ведомственная целевая программа «Современный облик сельских территорий», предусматривающая комплексное улучшение инфраструктуры на селе, строительство новых и реконструкцию существующих социальных объектов – детских садов, школ, фапов, спортивных сооружений. «Поддержка села многократно окупается привлечением инвестиций и повышением объемов производства сельскохозяйственной продукции», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Здание школы в Тербунах было построено в начале сороковых годов прошлого века. Затем к имевшемуся школьному зданию пристроили новые классные комнаты и спортзал, у школы появились теплица, котельная, гараж для тракторов. Число учащихся достигало 1000 человек. Тербунская школа была активным пропагандистом в распространении липецкого опыта. В 1962-1963 учебном году школу для обобщения передового педагогического опыта посетили делегации учителей Новосибирской, Орловской, Ивановской, Донецкой, Псковской областей и Краснодарского края.

Сейчас это школа с углубленным изучением отдельных предметов, у которой есть пять филиалов в Тербунском районе. В школе обучается около 1100 человек. Ей присвоен статус региональной инновационной площадки «Развитие модели открытой образовательной среды, ориентированной на профессиональное самоопределение школьников на основе сетевого взаимодействия». Школа активно взаимодействует с предприятиями Тербунского района.

Новый корпус на 200 мест планируется ввести в эксплуатацию уже в конце 2020 года. Кроме того, будет проведена реконструкция существующих корпусов. Торги на определение подрядчика уже проведены, заключен контракт. Со строительной компанией есть договоренность, что будут установлены камеры на объекте, и администрация района сможет контролировать ход работ в режиме онлайн.

Всего в рамках программы «Современный облик сельских территорий» в 2020 году в Липецкой области будет построено и реконструировано три объекта: школы в Тербунском и Добровском районах, а также детский сад в Хлевенском районе. На эти цели из федерального бюджета выделено 283 млн рублей. Общий объем финансирования этих трех объектов составит около 440 млн рублей. В Хлевенском районе в ходе электронного аукциона подрядчик уже определен и в ближайшее время будет заключен контракт. Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в нынешнем году. Строительство новой школы в Добровском районе рассчитано на два года. «Сегодня в сельской местности региона живут почти 395 тысяч человек. Это 36 процентов населения Липецкой области, – рассказал начальник управления сельского хозяйства Олег Долгих. – Очень важно, чтобы в любом, даже самом отдаленном уголке, люди имели равные возможности, в том числе на получение качественного образования, чтобы им было комфортно жить и работать на селе».