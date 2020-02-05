В Тербунах планируется реализация проекта модернизации в сфере водоотведения

Липецкая область представила заявку в государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации на реализацию проекта модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Как сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области, предоставлен полный пакет документов, которые отвечают требованиям для финансирования из бюджета фонда.

В соответствии с заявкой планируется реализация проекта модернизации в сфере водоотведения в районном центре Тербуны, который рассчитан на три года (2020 – 2022). Стоимость проекта составляет 323 млн рублей, в том числе средства фонда – 193,8 млн рублей, областного бюджета — 61,4 млн рублей и участника проекта – ОГУП «Елецводоканал» – 67,8 млн рублей.

На первом этапе проекта модернизации планируется строительство комплекса очистных сооружений канализации производительностью 3000 кубических метров в сутки. На втором – предполагается повышение производительности комплекса очистных сооружений до 6000 кубических метров в сутки, это будет реализовано полностью за счет средств областного бюджета – 94 млн рублей.

Строительство комплекса очистных сооружений обеспечит соответствующими услугами все население Тербунов и прилегающих к нему населенных пунктов, в том числе резидентов региональной экономической зоны. Кроме того, стоки доведут до нормативной очистки, после чего они будут пригодны для сброса в водный объект.