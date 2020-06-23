В Тербунском районе открылся сквер Победы

Торжественное открытие нового сквера Победы состоялось в районном центре Тербуны. На благоустроенной территории площадью более 10 тысяч квадратных метров есть, где отдохнуть и родителям с детьми, и старшему поколению.

Общественное пространство обустроили в одном из микрорайонов коттеджной застройки райцентра. Основу будущего сквера заложили местные жители. Около десяти лет назад они своими силами расчистили пустырь и посадили деревья. Инициатива тербунцев получила поддержку из областного и районного бюджетов. Всего было выделено 5,3 млн рублей.

Благоустройство сквера проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» при участии ТОСа, сообщили в управлении ЖКХ Липецкой области.

В прошлом году были вымощены цветной плиткой дорожки будущего сквера, а в 2020-м – установлено освещение, лавочки, высажены вечнозеленые кустарники. Кроме того, оборудована детская спортивно-игровая площадка с резиновым покрытием, смонтирована входная арка. В 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне тербунцы поддержали предложение назвать сквер в честь юбилейной даты.