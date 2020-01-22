В Тербунском районе пройдет спортивно-патриотический фестиваль «Здесь прошли бои жестокие»

Спортивно-патриотический фестиваль «Здесь прошли бои жестокие» состоится 25 января на пруду у села Солдатское в честь 77-й годовщины со дня освобождения Тербунского района от фашистских захватчиков войсками 13-й армии генерала Пухова.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов и дедов, отстоявших свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

«Героизм предков – пример для юного поколения. Наш долг – передать молодежи уважение к великой истории нашей страны», – считает Игорь Артамонов.

Организаторы запланировали лыжный масс-старт, лазертаг и спортивные соревнования, флешмоб «Мы наследники победы» и акцию памяти «Блокадный хлеб». Гости фестиваля увидят показательные выступления сотрудников липецких спецподразделений, выставку оружия, смогут покататься на воздушном шаре.