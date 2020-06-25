В центре «Мой бизнес» создается общественная приемная Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области

Подписание соглашения о сотрудничестве состоялось в центре «Мой бизнес» между Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Липецкой области и автономной некоммерческой организацией «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Липецкой области». Она определена администрацией региона в качестве единого органа управления центром «Мой бизнес» в Липецкой области.
Подписи под документом поставили директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов и региональный бизнес-омбудсмен Александр Бабанов. Основной целью соглашения является создание и функционирование общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области на площадке центра «Мой бизнес».
Здесь планируется оказание отдельных видов господдержки субъектам МСП региона по запросу Уполномоченного по правам предпринимателей Липецкой области. Это, в частности, консультационные услуги в области права, составление процессуальных документов, представительство в судах, органах государственной власти и местного самоуправления. Для этого предусмотрены целевые денежные средства, за счет которых центр «Мой бизнес» привлекает квалифицированных специалистов.
«Поддержке малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших в условиях пандемии коронавируса отраслей мы уделяем особое внимание, – подчеркивает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов. – Вместе с предпринимательским сообществом мы выработали практику постоянного обсуждения актуальных проблем. Такой диалог с бизнесом помогает региону сохранять высокие темпы развития даже в самые сложные времена».