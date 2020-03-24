В выполнении нормативов ГТО участвовали почти 98 тысяч жителей региона

Со дня подписания Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Указа «О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» исполнилось шесть лет. Как сообщили в управлении физической культуры и спорта региона, на основании Всероссийского рейтинга по итогам работы в 2015-2019 годах Липецкая область занимает 12 место из 85 субъектов РФ.

Для пропаганды и популяризации ГТО в регионе создан 21 муниципальный центр тестирования. Обладателями знаков отличия стали 40230 человек (золото – 11768, серебро – 14614, бронза – 13848). Всего участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО приняли почти 98 тысяч человек, в электронной базе данных зарегистрировано 113192 человек.

В 2019 году впервые в области участие в выполнении нормативов ГТО приняли инвалиды и жители региона с ограниченными возможностями здоровья. На территории восьми муниципалитетов установлены доступные всем уличные спортивные площадки для подготовки и выполнения нормативов комплекса ГТО. В этим году они появятся еще в пяти муниципалитетах.

Ежегодно в регионе проводятся фестивали Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди трудовых коллективов, семейных команд, школьников, а также акции «ГТО – узнай свои возможности». Проходит региональный этапа Всероссийского молодежного проекта по пропаганде и вовлечению студентов в подготовку и выполнение нормативов (тестов) комплекса ГТО «От студзачета к знаку отличия ГТО». В Липецкой области при поддержке регионального оператора ВФСК ГТО проходит «Единая неделя ГТО». Только в прошлом году в ней приняли участие более 75 тысяч жителей региона.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал, что занятия физкультурой и спортом – один из самых доступных способов сделать свою жизнь лучше. «Нужно привлечь как можно больше детей и подростков на спортивные площадки, будем развивать массовые виды спорта и движение ГТО», – подчеркивает Игорь Артамонов.