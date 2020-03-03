Ведущие онкологи области посетят девять районов в рамках акции «Онкодесант-2020»

Профилактическая акция «Онкодесант-2020» продолжается в регионе и охватит в этом году девять районов Липецкой области. Первыми пройти обследование у ведущих онкологов области смогут жители Грязинского района. Врачи будут принимать 5 марта в Центральной районной больнице.

В рамках акции специалисты Областного онкологического диспансера различных профилей (общий онколог, онкогинеколог, онкоуролог, лор-онколог, абдоминальный онколог) проведут профилактический осмотр и консультативный прием населения с целью ранней диагностики онкологических заболеваний. Врачи функциональной диагностики, врачи-рентгенологи и маммологи центральных районных больниц сделают ультразвуковую диагностику молочной железы и маммографическое исследование. Примут пациентов и врачи стоматологи.

Кроме того, для участников акции будет работать информационная площадка Областного центра медицинской профилактики, где все желающие смогут пройти «10 шагов в борьбе против рака» и принять участие в интерактивной беседе. Посетители больницы получат консультации по профилактике онкологических и других социально значимых заболеваний, а также правильному питанию.

«Задача власти в сфере здравоохранения – помогать людям, заниматься профилактикой. Во многих поликлиниках и больницах региона сегодня не хватает врачей. Подобные акции как раз и призваны сделать медицину доступнее», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Снижение смертности от онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни, а также привлечение населения к прохождению профилактических осмотров является важнейшим направлением работы областного здравоохранения.

Профилактическая акция «Онкодесант» проводится в регионе в течение нескольких лет. По итогам прошлого года, на приеме у врачей-онкологов побывали почти 1300 человек, подозрение на рак выявлено у 120 пациентов.