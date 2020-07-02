Вера Басинская стала лучшим педагогом-психологом области

Завершился IX региональный конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог – 2020», который традиционно проводится для повышения профессионального уровня специалистов организаций образования Липецкой области, поддержки и поощрения талантливых и высокопрофессиональных психологов, укрепления престижа психологической службы в системе образования Липецкой области.

За звание лучшего педагога-психолога Липецкой области боролись 11 конкурсантов. Победителем смотра стала педагог-психолог детского сада №20 Липецка Вера Басинская. Второе место заняла Марина Косинова, представляющая елецкую школу №1 имени М.М. Пришвина, на третьем – Жанна Глазунова из липецкого Центра «СемьЯ».

Профессиональный смотр включал пять туров, которые проходили в заочном и очном форматах. Участники представили конкурсные материалы «Характеристика профессиональной деятельности» и видеоролик «Визитная карточка», выполняли «Профессиональный квест» и «Профессиональный кейс», а во второй день продемонстрировали уникальные и индивидуальные «мастер-классы».

Как сообщили в управлении образования и науки региона, всем участникам конкурса были вручены дипломы и памятные подарки. Осенью 2020 года Вера Басинская будет представлять психологическую службу Липецкой области на всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2020» в Москве.