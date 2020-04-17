Весенняя посевная идет высокими темпами в регионе

Липецкие аграрии быстро, эффективно и качественно работают в полях. По данным регионального управления сельского хозяйства, яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 338 тыс гектаров. Это уже 81 процент от всей площади, отведённой под яровые. На аналогичную дату прошлого года было засеяно всего лишь 40 процентов площадей.

Завершается сев гороха, ячменя и яровой пшеницы. Работы выполнены уже соответственно на 92, 95 и 97 процентах площадей, отведённых под эти культуры. В прошлом году на соответствующую дату было засеяно горохом 31 процент площадей, ячменём – 52 процента и яровой пшеницей – 35 процентов. На 3,3 тыс гектаров размещён овес, это 73 процента от запланированных под него площадей.

«Наши аграрии, понимая всю важность задач, поставленных перед ними, прилагают максимум усилий, чтобы по итогам года получить достойный урожай», — отметил начальник управления сельского хозяйства Липецкой области Олег Долгих.

Пять районов области уже завершили сев сахарной свёклы. Всего в регионе в этом году под сладкий корень отведено 106 тыс гектаров, засеяно 76 тыс. Все районы ведут сев подсолнечника. Им засеяно 90 тыс гектаров из 200. Это 45 процентов. На аналогичную дату 2019 года эта цифра составляла только 9 процентов.

Большими темпами идёт сев рапса. Он размещён уже на 32 тыс гектаров (61 процент от запланированного). В прошлом году рапсом в это время было засеяно только 3 тыс гектаров (7 процентов).