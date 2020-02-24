Ветеран из Тихвинки принимал поздравления с 93-м днем рождения

Время скоротечно. Уходят в лету жестокие и трудные годы Великой Отечественной войны. Все меньше ветеранов. В Тихвинском поселении остался всего один — Фёдор Сергеевич Амелин.

14 февраля он отметил свой 93-й день рождения. Работники и участники художественной самодеятельности Тихвинского Дома культуры традиционно поздравили долгожителя с праздником.

Федор Сергеевич встретил гостей в бодром здравии и с радушной улыбкой на лице, принимал цветы, подарки и поздравления, благодарил за оказанное ему внимание.