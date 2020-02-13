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Ветеранам Елецкого района вручили юбилейные медали в честь 75-летия Победы

4 минуты назад
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Ветераны Великой Отечественной войны, живущие в Елецком районе, получили юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг». Торжественное награждение состоялось в администрации Елецкого района, всего были приглашено 26 ветеранов.

До конца марта юбилейные медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» будут вручены 296 жителям Елецкого района. 

«Важно, чтобы не был оставлен без внимания ни один ветеран. Они пережили очень трудное время, отстояли нашу Родину, и мы будем заботиться о каждом участнике Великой Отечественной войны», — отмечает глава региона Игорь Артамонов.

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