Ветераны Липецкой области начали получать выплаты, приуроченные к 75-летию Победы

Ветераны Великой Отечественной войны с сегодняшнего дня начали получать выплаты, приуроченные к празднованию 75-летия Победы. Разовая материальная помощь оказывается из резервного фонда администрации Липецкой области.

Участники и инвалиды Великой Отечественной войны получат выплату в размере семи тысяч рублей; награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, — выплату в размере двух тысяч рублей; труженики тыла, вдовы (вдовцы) погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны — выплату в размере полутора тысяч рублей.

Всего указанную выплату в регионе получат более 11 тысяч человек. Средства будут перечислены через кредитные организации на счета граждан, а также через почтовые отделения связи — на дом выплаты доставят сотрудники почты.