Ветераны получили единовременную выплату к 75-летию Победы

В соответствии с поручением президента Владимира Путина Пенсионный фонд России в апреле осуществил единовременную выплату ветеранам к юбилею Победы. Получателям пенсии через кредитные учреждения 4 и 11 числа выплата была доставлена 27 марта. Ветеранам, получающим пенсии через почтовые отделения выплата доставлена вместе с пенсией согласно графику.

Выплата к 75-й годовщине Победы предоставлялась беззаявительно, на основе имеющихся у Пенсионного фонда данных. Ветеранам, их близким или представителям не нужно подавать каких-либо заявлений и обращаться в ПФР.

Согласно указу 75 тыс. рублей выплачиваются:

инвалидам Великой Отечественной войны,

участникам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2 федерального закона «О ветеранах» № 5-ФЗ от 12 января 1995 года,

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Великой Отечественной войны,

вдовам и вдовцам военнослужащих, погибших в период Великой Отечественной войны, войны с Финляндией и войны с Японией,

вдовам и вдовцам умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Выплата в размере 50 тыс. рублей предоставляется:

гражданам, проработавшим в тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) и тем, кто награждён орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Липецкой области выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне получили около 11 тысяч ветеранов: 2 728 – в размере 75 тыс. рублей, 8 091 – в размере 50 тыс. рублей

Выплата к юбилею Победы предоставляется дополнительно к ежегодной майской выплате 10 тыс. рублей, которая положена участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в соответствии с указом президента № 186 от 24 апреля 2019 года.