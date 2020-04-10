Виктор Донских: «Хочу поклониться всем добринцам»

Зачем советским космонавтам понадобился добринский мёд, как на месте болот появлялись дороги, а шоферы первого секретаря райкома выбивались в начальники. Сегодня наш собеседник — Виктор Васильевич Донских. Герой Социалистического труда. Человек, который в прошлом был руководителем Добринского района, а впоследствии — Липецкой области. Его имя уже в истории. А нам предоставился шанс узнать о ней из первых уст.

Разговор получился долгим, насыщенным и даже откровенным. В своих воспоминаниях Виктор Васильевич затронул много тем, но сваливать их в один подкаст не было целесообразно. Если кому-то интересно, возможно, в будущем мы опубликуем его взгляд на события 91-го года…

А сегодня — в большей степени о том, почему Виктор Донских благодарен судьбе за то, что она свела его с Добринкой.

00:59 «Я родился в Краснодоне…»

03:28 Почему Советский Союз потерпел такое фиаско?

05:11 Уроки жизни

10:48 Начало трудового пути

11:50 Почему согласился поехать в Добринку?

14:23 Как его встретил Добринский район?

15:56 «У меня все до единого шофера пошли на повышение»

17:06 «Когда я приехал, занялся изучением положения в районе»

21:10 Как построить дороги и сохранить плодородную землю?

23:43 «Мы решили все социальные вопросы»

24:00 Откуда деньги на все это?

25:00 Пчелы, нутрии, кролики…

27:35 Маслозаводы и сахзавод. Как удалось построить?

31:36 «Мы научились делать экспресс-меда»

32:53 Добринка — кузница руководящих кадров

34:05 Зачем Виктор Васильевич ел землю?

34:58 Добринцы — народ особый

36:01 Как искореняли стили и методы работы Донских?

37:05 Колхозники ездили за границу. Чему удивлялись братья Синячкины?

39:53 «Шолоховские» разговоры в чапаевском клубе

42:30 О людях, которым благодарен. «Один в поле не воин».

45:55 Самая большая награда в жизни