Виктория Железнова завоевала очередную медаль

В столице Карачаево-Черкесской Республики, городе Черкесск, с 13 по 14 марта проходили Всероссийские соревнования на Кубок Президента Союза тхэквондо России. В них приняли участие более тысячи спортсменов из 18 регионов страны.

За награды престижных состязаний боролись тхэквондисты различных возрастных групп: кадеты, юниоры, а также мужчины и женщины.

Наша землячка Виктория Железнова, которая сейчас учится и тренируется в Воронеже, завоевала серебряную медаль соревнований среди взрослых в весовой категории до 62 килограммов. Об этом с редакцией поделился ее первый тренер Николай Лихачев.