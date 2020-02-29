«Високосный — это мой год». Рассказываем о земляках, которым суждено было родиться 29 февраля

Статистика утверждает, что родиться 29 февраля — это большая редкость. Вероятность такого события равна 1:1461! Мы тоже попытались своими силами найти тех, кто по воле судьбы отмечает свой день рождения один раз в четыре года. Но нам это плохо удалось. И тогда мы обратились за помощью к нашим читателям. Спасибо всем, кто откликнулся и позвонил в редакцию! Всех вас с наступающим днем рождения и пусть этот год станет для вас по-настоящему ярким и счастливым — ведь это ваш год!

Клавдия Ивановна Яблонских родилась 29 февраля 1940 года в с. Ровенка. День рождения, как и полагается, отмечает строго в это число.

— Мам, ты у нас еще совсем молодая, — шутят ее дети по этому поводу.

А чтобы порадовать близкого человека и просто найти повод собраться вместе, последние годы стали отмечать день рождения мамы каждый год.

Судьба никогда не баловала Клавдию Ивановну, впрочем, как и других ее сверстников: тяжелый труд в колхозе (работала и свекловичницей, и дояркой), заботы многодетной мамы, раннее вдовство… Хотя, объективности ради, стоит отметить, что ей все-таки повезло в жизни: вырастила семерых (!) детей, от которых видит заботу и уважение в старости. В свои 80 лет читает без очков духовную литературу, а еще и нашу газету.

К.И. Яблонских признается, что никогда не думала: хорошо это или плохо — родиться в високосный год (до того ли было!). Просто жила, поднимала детей.

А вот в некоторые приметы, даже будучи воцерквленным человеком, хоть немного, но верит. Когда-то ездила по выходным в Добринку на рынок торговать дынями и грушами со своего участка (в большой семье лишних денег не бывает). А «на удачу» обязательно держала в кармане корочку хлеба.

— Этому меня учила бабушка, а потом и свекровь, — рассказывает Клавдия Ивановна. — И, что удивительно, срабатывало! Распродавала все, что привозила.

А может, просто у нее были очень вкусные дыни и груши?

Виктор Семенович Прибытков из с. Пушкино появился на свет 29 февраля 1948 года.

— Из-за этого мне еще ни разу в жизни не доводилось отметить ни одного юбилея, — с улыбкой говорит наш собеседник. — Если все будет хорошо, то первый — 80-летний — отмечу 2028-ом году.

Виктор Семенович признается, что не любит пышных торжеств по случаю своего дня рождения. А если отмечает, то обычно 1 марта.

— Все ждут от високосного года каких-то неприятностей или даже несчастий, — продолжает он, — для меня же это обычный год, только на день длиннее. Даже гордость какая— то появляется, что этот «лишний» день в году — мой. А что касается примет, тут я, хоть и не до фанатизма, но человек суеверный. Не буду лукавить, что меня не смущает перебегающая через дорогу кошка, даже если она и не черного цвета. На несколько минут это событие точно выбивает из колеи. Но, с другой стороны, заставляет быть осторожнее и внимательнее. Кстати, не помню, откуда, но знаю, что при встрече с черной кошкой нужно повернуть головной убор на 180 градусов и тогда все будет хорошо. Правда, сам этим способом обезопасить себя от неудачи не пользовался.

Поделился Виктор Семенович и своим «заклинанием» на удачу.

— Все просто: не нужно заранее радоваться успеху. Я — музыкант, работал худруком в Доме культуры. Выходя на сцену, начинаю говорить про себя: хоть бы сбился. И тогда все проходит гладко. То же самое на рыбалке. Тащу из воды рыбу и мысленно приговариваю: «Пусть она сорвется с крючка…». Никогда не бывало, чтоб ушла.

Другой вариант тоже подойдет: секрет успеха в мастерстве и хорошей подготовке.

Алексей Петрович Ахлынин живет в с. Александровка. Родился 29 февраля 1964 года.

— Благодаря этому редкому числу о моем дне рождения помнят бывшие однокурсники, армейские сослуживцы и односельчане. Так что 29 февраля на моем телефоне, как всегда, будет работать «горячая линия». А так как день рождения обычно совпадает с масленичной неделей, то праздновать буду широко.

Алексей Петрович признался, что не обращает внимания на черных кошек, пустые ведра и прочую ерунду. А вот звездам доверяет.

— Я по гороскопу Рыба, а по восточному календарю — Дракон. У меня даже есть брелок-талисман в виде этого существа, который, я считаю, приносит мне удачу. Специально за гороскопом не слежу, но, если в машине по радио дают прогноз для каждого знака зодиака, внимательно слушаю и даже, бывает, все совпадает. Хотя предпочитаю быть реалистом и следовать народной мудрости: «На Бога надейся, а сам не плошай». И уж точно знаю, что не нужно обвинять в своих неудачах високосный год или черную кошку. Ищите проблему в себе. А от 2020-го жду только хорошего.

Юлия Викторовна Косачева 29 февраля этого года будет отмечать 60-летний юбилей. Не так давно она переехала из с. Дубовое в Мичуринск, откуда нам и позвонила.

— Мама рассказывала, что в роддоме просила врачей записать меня на 28 февраля или 1 марта. Ей отказали. Сама я не вижу никакой проблемы в дате своего рождения. Мне это в жизни не мешало. Единственное, когда приближался 50-летний юбилей, и хотелось отметить его солидно, решила обратиться за советом к батюшке: на какое число назначить торжество. Мне сказали, что ничего страшного не будет, если гости поздравят на день раньше с наступающим днем рождения.

Максим Курганников из п. Добринка родился 29 февраля 1988 года. В отличие от старшего поколения, не особо обращавшего внимание на високосный — не високосный год, молодой человек не поленился поинтересоваться, а как складывается судьба у тех, кому также повезло родиться в этот необычный день. И выяснил, что среди таких людей немало знаменитостей, у которых в жизни все складывается довольно неплохо.

Кстати, сам Максим неоднократный победитель всероссийских соревнований по пауэрлифтингу. Имеет звание «Мастер спорта» по вольной борьбе.

— Молодежь, я думаю, не так суеверна, как старшее поколение, — считает собеседник. — Пресловутая черная кошка, конечно, приходит на ум, но всерьез к этой примете никто не относится. А високосный год — мой год. И я жду от него только хорошее.