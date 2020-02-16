Високосный год. Суеверия и приметы. Как к ним относиться?

Как мы знаем, 2020-й — високосный год. У многих людей это вызывает беспокойство. Они отказываются жениться, покупать жильё, менять работу и т.д. и т.п. Суеверия и плохие приметы. Есть ли для них основания. Об этом и поговорим. У нас в гостях священник отец Роман Сидоренко, бывший комсомольский и партийный работник Раиса Степановна Булыкина, учитель русского языка и литературы Валентина Александровна Ильина и работница ЗАГСа Елена Владимировна Зеленова.

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