Вице-губернатор Александр Рябченко посетил Добринский район

Заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко во время своего рабочего визита в Добринский район ознакомился с работой бассейна «Жемчужина», посмотрел учения спасателей. В районном ДК ему показали новый 3-D кинозал и музей хлеба. Особое внимание вице-губернатора привлек проект «Социальное дерево», участие в котором принимают жители 17 сельских поселений. В этот же день в добринском лицее открыли класс «Юный спасатель» и оценили работу «Точек роста».

«ИГРЫ» С ОГНЕМ

Территория перед районным Дом культуры стала местом проведения учений по спасению людей в различных чрезвычайных ситуациях. В рамках мероприятия сотрудники областного управления противопожарной спасательной службы Липецкой области показали слаженные действия при ликвидации дорожно-транспортных происшествий с последующим тушением условного пожара, оказании помощи попавшим в беду людям, работе кинологических расчетов, спасению человека на воде в период ледостава. Многочисленные зрители увидели, как горел легковой автомобиль, причем — по-настоящему, во втором «жигуленке» по легенде учений был заблокирован водитель. Кроме этого, на глазах публики аккуратно нейтрализовали, а затем и уничтожили коробку с неизвестным взрывчатым веществом, развернули специальные средства экстренной помощи людям, провалившимся под лед.

Девушки-кинологи, негромко отдавая команды своим четырехлапым подопечным, продемонстрировали выполнение ими различных служебных команд.

По окончании учебных выступлений липецкие спасатели раздали школьникам пособия о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях. Как отметил глава муниципалитета Сергей Москворецкий, на сегодня в Добринском районе действуют четыре подразделения, работники которых проводят все мероприятия по защите населения в различных нештатных ситуациях. За последние 10 лет добринские спасатели совершили более 2500 выездов на локализацию пожаров, а также дорожно-транспортные происшествия, ими было спасено более 270 человек.

РАСТЕТ НЕОБЫЧНОЕ ДЕРЕВО

Добринский межпоселенческий центр культуры и досуга располагает большим концертным залом на 500 посадочных мест, малым кинозалом на 86 мест, дискотечным залом, залом для занятий хореографией, хоровой, эстрадной и театральной студиями, укомплектован современной звукоусилительной аппаратурой, оргтехникой, современной мебелью. Под его крышей и провели очередной этап районного общественного проекта «Социальное дерево». Презентации творческих клубов и объединений с первых минут заинтересовали Александра Рябченко. На его глазах один творческий жанр сменял другой, также, как костюмы и реквизит. Во время обхода огромного фойе районного Дома культуры гостям показали работу клубов «Громкие чтения», Три аккорда», «Наш выбор», «Горница», «Собеседник», «Рукоделие» и «Рукодельницы», кукольной студии «Чудесная мастерская» и целого ряда других.

Проект «Социальное дерево», инициатором которого выступил глава муниципалитета Сергей Москворецкий, успешно реализуется в «хлебном крае». Привлекая в свои ряды все больше участников. Его суть заключается в интеграции властных структур и общественных, в создании новых групп, и чтобы воспитательная среда была не формальной, а живой.

В малом зале ДК разместился небольшой кинотеатр, где можно посмотреть фильмы в 3-D качестве. Современный сельский кинозал очень понравился А. Рябченко. Так же, как и раритетная экспозиция Музея хлеба. Из Дома культуры представительная делегация переместилась в лицей.

БЕРЕТ ОРАНЖЕВОГО ЦВЕТА

В кабинете, где детям преподают основы безопасности жизнедеятельности и гражданской обороны, в это время шел урок мужества. За партами – мальчишки и девчонки в алой униформе, юнармейцы. Пообщавшись с лицеистами на темы патриотизма, Александр Рябченко и Сергей Москворецкий сделали с ребятами фотографию на память. В центре цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» лицеисты занимались моделированием. В спортивном зале всем присутствующим были продемонстрированы методы оказания медицинской помощи пострадавшим при отравлении аммиаком, продемонстрировали оборудование, применяемое при оказании экстренной психологической помощи. Дети приняли участие в интерактивной викторине «Экспедиция в страну Безопасности». В завершении мероприятия прошло торжественное посвящение семиклассников в ряды юных спасателей.

ПРО «ЖЕМЧУЖИНУ», И НЕ ТОЛЬКО…

Из лицея Александр Рябченко и Сергей Москворецкий отправились в бассейн «Жемчужина». На базе этого учреждения реализуются программы дополнительного образования, занимаются плаванием, тхэквондо, работают тренажерный и фитнес залы, массажный кабинет. Бассейн является для района центром популяризации спорта и здорового образа жизни.

Благоустроенный центр поселка Плавица, не отличимый от городского, стал еще одной «изюминкой», которую добринцы продемонстрировали заместителю губернатора. В зале культурно-спортивного комплекса «Кристалл» он провел встречу с общественностью. Это и стало финальной точкой в насыщенной программе его визита в Добринский район.

— Посмотрел здесь много интересного и поучительного, — такую оценку дал увиденному в «хлебном крае» Александр Рябченко, — вне всякого сомнения, у добринцев есть немало позитивных начинаний, которые можно смело тиражировать на областном уровне.

Эдуард ДЕМИХОВ.